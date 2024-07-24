越來越慘！中國上證指數盤中摜破2900點 股市溫度剩6度

中國經濟低迷，股市表現欠佳。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國A股三大指數24日集體開低，上證指數盤中失守2900點，最低下探至2894.29點，寫近5個月新低，終場以2901.95點作收，整個中國A股再度上演普跌行情，超過4400檔下跌。多數投資人對Ａ股喪失信心，股市溫度只剩6度。

中國人民銀行周一意外降息，力圖拚經濟，仍難以提振市場信心。Ａ股週三集體下跌，上證指數盤中跌幅超過 0.5%，直接跌破 2900 點大關，創 2 月 22 日以來新低。

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上證指數終場跌 0.46%，收2901.95 點，勉強守住2900大關，深證成指跌 1.32%，收 8493.1 點，創業板指跌 1.23%，收1650.91 點，滬深京三市總計超過4400檔個股收黑。

中國網友直言，Ａ股市場低迷，市場資金有限，成交量低，作多的只剩國家隊及社保機構，國家隊偏好的滬深300等指數ETF，社保機構則是偏好高股息資產，多數投資人對Ａ股喪失信心，股市溫度只剩6度。

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