一帶一路國家上門討錢！孟加拉要1640億 中國沒錢只給45億

孟加拉總理哈希納（Sheikh Hasina，左）日前訪問中國，會晤中國國家主席習近平。（美聯社資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕一帶一路國家孟加拉總理哈希納（Sheikh Hasina）日前訪問中國，會晤中國國家主席習近平，傳出要求50億美元（約台幣1640億）的融資，結果中國只給了1.4億美元（約台幣45億），令哈希納很失望，原訂4天的訪中行程，提早1天返國。

綜合《外交家》及《南華早報》報導，印度洋地區是中國海上絲路倡議的關鍵地區，北京正在對港口進行大量投資，從吉布地的 7800 萬美元到巴基斯坦瓜達爾港的 16 億美元不等。

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中國企業目前參與了17個印度洋港口，建造了其中13個，並參股其中8個項目。除印度洋之外，中企還簽署了阿拉伯聯合大公國等國家港口或碼頭的租約。

孟加拉總理哈希納（Sheikh Hasina，左）6月底訪問印度，會晤印度總理莫迪。（歐新社）

印度對中國在印度洋的野心相當在意，並積極拉攏孟加拉，孟加拉也在印度與中國之間走鋼索。孟加拉總理哈希納近期赴印度和中國進行訪問。6月底先赴印度訪問，會晤印度總理莫迪，雙方討論了強化貿易及安全合作等議題。

印度還獲得孟加拉第二大港蒙拉港（Mongla port）一個碼頭的經營權，取得性戰略勝利。這筆交易被視為新德里在全球海上競賽中追趕北京，以獲取對外國港口的準控制權努力的一部分。

前印度海軍軍官巴斯卡（C Uday Bhaskar） 說，對印度來說，蒙拉是一個潛在的重大機會，可以為尋求印度洋沿岸國家建立其作為公平港口合作夥伴的信譽。

印孟雙方也簽署了鐵路互聯互通協議，允許印度利用孟加拉的鐵路網絡將貨物運送到其東北部。印度也同意透過其鐵路網絡向尼泊爾和不丹提供孟加拉貨物的過境設施。

孟加拉總理哈希納（Sheikh Hasina）率團訪問北京，傳出未獲得預期的金援及禮遇。（歐新社）

不過，孟加拉總理哈希納赴北京訪問就沒那麼順利了。據悉，哈希納原訂於7月8日訪問中國4天，期間會晤中國國家主席習近平，傳出哈希納希望北京給予50億美元的融資，以提振近年來持續應對外匯危機而陷入困境的經濟，然而，哈希納並未如願，中國只給了1.4億美元（約10億人民幣），令哈希納很失望，最終以女兒健康不佳為由，提前一天返回孟加拉。

外媒稱，儘管哈西娜重申了孟加拉在台灣問題上的立場，強調孟加拉堅定維護一個中國原則，支持中國在台灣問題上的立場，結果，因為沒拿到想要的金援，只能縮短訪中行程。

而且哈希納與習近平的會面時間不長，包括翻譯時間，僅持續30分鐘，顯示雙方接觸有限。此外，哈希納也沒有受到應有的禮遇，包括外交部長在內的中國部長均未與其會面，突顯雙邊互動不熱絡。

分析師說，以就目前狀況而言，北京提供的10億人民幣財政援助，對於孟加拉龐大的需求來說，只是杯水車薪。

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