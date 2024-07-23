凱米颱風來襲 勞動部：3狀況勞工可不出勤、雇主可不發工資

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛提醒雇主，若要求勞工颱風天出勤，應以安全作為首要考量。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕凱米颱風接近台灣，各縣市紛紛備戰，針對各界關注的「颱風假」，勞動部重申，「颱風假不是假」，如果勞工的「工作地」、「居住地」或「上班必經途中」任一轄區首長已宣布停止上班，勞工可不出勤，雇主不能因此視為曠職、遲到或要求自行請假等「不利對待」，但雇主也可不給工資。

勞動部指出，針對颱風來襲的出勤事宜，勞動部已訂定「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」，明確規範勞工出勤管理及工資給付等事項，提醒雇主應以勞工安全為首要考量。

請繼續往下閱讀...

不過，所謂的「颱風假」，是指公家機關是否要正常出勤，對象並非一般勞工，若勞工在公部門停止上班期間，正好「工作地」、「居住地」或「上班必經途中」位於此停止上班縣市，因風雨太大到不了班，可算是有正當理由，雇主不應苛責或給予「不利待遇」。

除了上述情形外，也有勞工原本就屬「居家上班」性質，勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛表示，因為這類勞工能否出勤並不受風雨影響，即使地方政府宣布颱風假也可照常工作，雇主應照給工資；但若因颱風影響勞務提供，雇主不得予以各項不利的處分。

此外，若雇主因應颱風來襲，提前宣布隔日全公司「居家上班」，即使晚間地方政府宣布颱風假，該公司也可照常上班、照發工資。

黃維琛表示，「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」的重點，在於保護勞工生命安全及兼顧事業單位營運需求，因此，若勞工因颱風無法出勤，雇主不得要求勞工補班、請自己的特休假、或是取消全勤獎金、解僱等不利處分，但雇主也可不給工資。

不過，若事業單位需要勞工正常工作，除了當日工資應外，也「宜」再加給勞工工資，並提供交通工具、交通津貼，或其他必要的協助。勞工在上、下班途中若不幸發生職業災害，在治療、休養期間，雇主應給予勞工公傷病假，並依《勞動基準法》第59條規定標準給予職業災害補償。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法