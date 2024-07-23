台股強彈逾600點 新台幣微升1分結束連2黑

台股強彈，新台幣微升1分。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕台股在昨日暴跌過後，今日絕地大反攻，上漲614點，收復昨日失土，新台幣兌美元匯率早盤也一度隨台股反彈升破32.8元，惟美元買需強勁，午後一度走貶，最後收在32.838元，微升1分，匯價結束連2黑，成交量15.745億美元。

台股今日狂飆614.85點，收在22871.84點，三大法人合計買超142.64億元。其中，外資回頭買超126.44億元。

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新台幣匯價一早以32.83元、升值1.8分開出，最高升抵32.795元，最低32.86元，市場略呈觀望。

主要亞幣中以日圓表現最為強勁，一方面是日本央行上週出手干預，另外市場預期聯準會9月將降息，日本央行則可能於7月底討論升息，日圓兌美元匯率今日見到155價位，逾1個月高點。人民幣則在中國人行昨日突然宣佈降息下走弱。

根據央行公布4點匯價，美元指數今日小漲0.09%，主要亞幣升貶兩極，其中，日圓勁揚0.49%、韓元升值0.18%、台幣小升0.03%、人民幣貶值0.01%、新幣也貶0.02%。

外匯交易員指出，台幣今日隨台股強彈雖然略有回升，但是美國總統拜登退選效應持續發酵，美元買盤仍然強勁，外資熱錢並未明顯回流，後續宜觀察美股、台股反彈力道能否延續以及外資動向，另外也觀察將公布的美國個人消費物價指數（PCE）是否如預期緩降。

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