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AWS資料中心落地台灣 數發部：電力沒問題

2024/07/23 13:27

AWS台灣暨香港總經理王定愷表示，2025年初將在台灣推出AWS基礎設施區域。（資料照）

〔記者徐子苓／台北報導〕AWS今天舉辦台灣雲端高峰會，數發部長黃彥男出席時受訪表示，經濟部和數發部合作提供AWS協助，將資料中心落地台灣，也幫忙協調土地、水電的問題，電力部分應該沒有問題。

亞馬遜旗下AWS上個月宣布2025年初將在台灣落成基礎設施「區域」（Region），包含至少3座資料中心，計畫未來15年將在台投資數十億美元；加上已在彰化建立資料中心的Google、選址桃園的微軟資料中心，國際3大公有雲將全數落地台灣。

黃彥男表示，AWS從經濟部時代（指數發部還未成立時）就已經在洽談資料中心落地案，後來經濟部和數發部合作提供協助，引進國際大廠來台灣投資，例如土地、水電的問題；他也提到，政府並沒有提供經費補助，純粹是AWS來台投資。

至於AWS的資料中心地點、是否設立獨立園區等問題，黃彥男表示，這是AWS的營業秘密，不適合由他來講，但數發部樂見他們來台投資，也幫忙協調土地、水電的問題，他也強調，「電力應該是沒有問題」。

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