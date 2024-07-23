凱米颱風來襲， 「全家」超商積極備貨迎戰。（擷取官網）

〔記者王憶紅／台北報導〕因應凱米颱風來襲，全家超商指出，各店舖針對颱風期間需求量大的產品進行備貨，並會依商圈別不同進行調整，以支援消費者颱風天採購需求。據過往經驗，大瓶水、家庭號土司、微波食品、泡麵、零食、電池、雨具等銷售將倍數成長。

因各地風雨情況不同，全家超商指出，將以店舖人員安全為優先考量，地區營業主管可視各地情況進行人力調配。此外，也將同步提醒店舖留意公共安全及周遭環境，如暫時收回關東旗座、旗桿等防範措施。

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全家指出，為提供消費者颱風天就近採購的需求，全家超商自即日起推出多項商品優惠，包含FamiCollection大罐瓶裝水、匠土司家庭號、媽媽煮藝袋裝小吃、泡麵等，方便消費者至鄰近「全家」店舖選購。

另外， 電商平台「全家行動購」同步規劃線上防颱專區，全家指出，包含箱購瓶裝水、泡麵、調理包與行動電源等必需品均可一站購足，消費者可選定鄰近「全家」店舖就近取貨，安心度過颱風天。

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