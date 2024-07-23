高雄15-24歲青年失業率6.8％創30年新低。陳其邁表示，會創造更多優質機會。（記者王榮祥攝）

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市上半年失業率3.3%、六都最低，15-24歲失業率6.8％，同業是六都最低，並創下近30年新低紀錄；市長陳其邁今表示，顯示多元配套方案有成效，會繼續努力招商與推動產業轉型，創造更多優質工作機會。

行政院主計總處最新統計，113年上半年全國失業率為3.36%，高雄市失業率3.3%，較上期減少0.1%，總體失業率為六都最低；其中15-24歲之失業率為6.8％，更是六都最低，同時創下近30年新低。

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陳其邁對此指出，會繼續創造更多優質機會，希望像台積電的國際大廠能持續進駐、進而擴大就業人口，他評析高雄失業率降低、以及青年失業率創新低，顯示不管是僱工獎勵、多元配套實習媒合計畫等都展現成效。

隨著AI產業興起、傳統產業轉型、淨零排碳等趨勢，市府會跟產業密切配合，包括就業到整個人才培育、年輕人住屋、托育等層面，希望降低年輕人生活壓力，也推動高雄成為宜居城市。

勞工局長江健興表示，勞工局著重在深耕校園就業服務，113年上半年與31所高中職暨大專院校合作辦理42場駐點服務或入班宣導，提供2,913人次青年學子相關就業資訊及職涯探索課程。

另已安排智崴全球、漢翔航空工業、無印良品及南六企業等知名企業，於113年畢業季期間規劃提升求職能力課程及職場觀摩。同時，積極協助中高齡者及高齡者就業，設立銀髮人才服務據點，以滿足中高齡及高齡求職者的需求協助與重返職場。

高雄15-24歲青年失業率6.8％六都最低，也創30年新低。（記者王榮祥翻攝）

高雄上半年失業率六都最低。（記者王榮祥翻攝）

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