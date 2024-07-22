關注蘋果概念股 法人：參與AI趨勢須軟硬體雙管齊下

法人指出，蘋果概念股近期再度獲得投資人目光。（資料照，美聯）

〔記者吳欣恬／台北報導〕蘋果在今年的全球開發者大會（WWDC）上，宣布推出「Apple Intelligence」的個人智能系統，預計將在9月發表會迎來第一款AI手機。法人指出，蘋果概念股近期再度獲得投資人目光，也使得生成式AI漸漸跳脫單純的議題炒作，而是真正能顛覆未來生活的重要科技趨勢。

景順全球科技基金經理人蕭若梅指出，蘋果這次從消費者使用觀點出發，適度解決了業界對於大語言模型與雲端資料安全的擔憂，將AI功能內建在手機裡，並且跳脫產業大語言模型或硬體規格競爭的框架，基於蘋果多年來對於果粉生活的理解，提出更多生活場景的AI應用。

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從消費者出發，提升消費者對AI的使用體驗，對科技市場來說，這次Apple Intelligence的概念提出，為產業提供AI將如何導入生活，提供了另一種的示範。

蕭若梅分析，如果說資料、演算法與算力是平行運算世界的主軸，蘋果這次運用公司豐富的資料庫、對消費者的演算能力，加上高規格晶片，展示了多年來軟硬兼備的封閉式生態系累積下來的驚人實力，也再度證明生態系的經營對高科技公司的重要性。

整體說來，投資人想要參與AI趨勢，就必須軟硬體雙管齊下，全球布局，蕭若梅強調，未來科技股將是大者恆大趨勢，這就是科技業的常態，霸權才有能力打造科技生態系。

進一步看後市發展，蕭若梅表示，手機市場持續回溫；個人電腦尚須等待進一步的硬體升級；雲端伺服器市場短期進入NV世代產品替換的空窗期，等待季度數據驗證；記憶體、半導體設備市場持續熱絡。

整體說來，生成式AI落地，AI PC、AI Smartphone等商品將逐漸成型，使得一般大眾都能體驗到生成式AI的功能，也可能進一步促進新的換機潮，然在投資上，仍需留意全球總體經濟上的挑戰，分批布局，留意風險控管。

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