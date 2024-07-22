BCG：全球職場擁抱AI 生成式AI每週節省員工5小時

BCG調查顯示，在全球職場擁抱AI下，生成式AI每週節省員工5小時（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕波士頓顧問公司（BCG）最新研究顯示，全球員工對於AI和生成式AI的看法正在發生重大轉變，在保持謹慎樂觀之外，不僅42%的人對這些科技為工作帶來的影響充滿信心，更為生成式AI每週節省員工5小時，讓他們能夠以更聰明的方式完成更多工作。

在這份題為《工作中的AI：亦敵亦友 （AI at Work: Friend and Foe）》的報告中，BCG數位化建構與設計部門BCG X調查了全球15個國家和地區逾1萬3000名從管理層到第一線的員工。

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雖然全球員工對AI為工作帶來的信心，從去年約26%，大增至42%，然而，對這些科技的焦慮感也在上升，１年內增加了5個百分點，並且有49%的使用者認為他們的工作可能會在未來十年因AI和生成式AI而消失；在未使用AI的員工中，只有24%的人持同樣觀點。

這項調查進行時值生成式AI發展成熟的關鍵階段，企業已歷經試點階段，開始將技術整合到組織架構中。將近3分之2的領導者（64%）表示開始利用生成式AI工具來重塑組織。過去1年中，使用新科技的員工漸增，尤其定期使用AI的第一線員工是2023年的兩倍以上，其中43%的人在工作中使用生成式AI。

BCG董事總經理兼資深合夥人Sylvain Duranton表示，我們的調查顯示，生成式AI是一把雙刃劍。大家對AI的熟悉程度與『舒適程度』和『恐懼程度』呈正相關。生成式AI是1項革命性技術，因此會出現反面聲浪並不令人意外。

他指出，透過瞭解人類理解和與生成式AI互動的複雜方式，領導者可以重塑組織，把人類和機器工作者的優勢和價值最大化。

儘管從去年的調查以來，公司在培訓員工方面有所進展，但仍有不少進步空間，因為只有30%的管理者和28%的第一線員工接受過有關AI將如何改變他們工作的培訓。而相較之下，已有一半的領導者已經接受過培訓。

此外，研究還顯示，近6成（58%）在工作上使用生成式AI的受訪者說，使用這項工具每週至少為他們節省了5個小時，他們騰出這些時間來執行更多任務（41%）或新任務（39%）、實驗生成式AI（38%）或處理策略性任務（38%）。

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