全聯全支付打進日本百萬店家 7-ELEVEn也可「嗶」

全聯福利中心百分之百投資的全支付加速佈局日本跨境支付，已與日本軟銀集團PayPay合作。 （記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕全聯福利中心百分之百投資的全支付加速佈局日本跨境支付，已與日本軟銀集團PayPay合作，打進日本上百萬間合作店家，日本7-ELEVEn也可「嗶」。

全支付看好暑假出國旅遊旺季，加碼推出「到日本用全支付」活動第2波，祭出最高享全點25%回饋。同時聯手「台灣快綫VIP 機接送」（敦謙快線）提供機場接送叫車優惠，8月1日~10月31日凡透過台灣快綫預訂海内外機場接送服務，全支付付款筆筆享全點8%，連結帳戶消費再享筆筆全點3.5%回饋，新戶首筆消費還可再享50全點回饋。

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全支付自2月底推出日本跨境支付服務以來，根據最新數據顯示，全支付跨境支付5月交易額較4月同期翻倍成長，6月不論是交易額、交易筆數、不重複使用人次更較5月成長3成以上，展現強勁成長動能。

全支付與軟銀集團PayPay合作，在日本有上百萬間合作店家，範圍涵蓋便利商店、知名連鎖超市/藥妝店、百貨、餐廳、3C家電量販店、美容、商店街等多元通路皆可使用全支付。

即日起~9月30日，全支付祭出「到日本用全支付」活動第2波，凡使用全支付於日本Pay合作適用店消費，最高可享全點10%回饋（含主活動全點7%回饋+帳戶全點1.5%回饋無上限+免1.5%海外交易手續費）。只要連結「國泰世華銀行帳戶」付款，額外再加碼全點8%回饋，每人每月上限150全點。

此外，為慶祝將來銀行首次合作日本跨境支付活動，8月1日〜9月30日連結「將來銀行帳戶」付款，再加碼全點15%回饋，單筆最高80全點，每人每月上限160全點。

全支付總經理游金榮表示，相較其他業者拓展日本跨境支付的優勢，全聯在於擁有千萬會員基礎，以台灣每2.3人就有1位全聯會員的滲透率來看，全支付跨境支付的進入門艦較低，且使用情境與全聯PXPay相近，容易吸引家庭客群使用，用戶年齡層涵蓋範圍廣含金量高。

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