投資人繫緊安全帶！拜登退選 川普交易冷卻

隨著拜登宣布退選，美國政治不確定性增加，一些分析師預測，「川普交易」可能會在短期內結束。（示意圖，彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕過去幾週投資人一直押注於川普（Donald Trump）重返白宮，以致減少美國長期國債持有量或購買比特幣等，如今，隨著拜登宣布退選，美國政治不確定性增加，一些分析師預測，「川普交易」（偏好共和黨主張而受惠的產業和策略）可能會在短期內結束。

綜合外媒報導，隨著市場得知美國總統拜登不會尋求連任的消息後，台股、日股、韓國及澳洲等亞洲股市週一全數走跌，因投資者吸收美國政治不確定性的最新衝擊，並暫時解除上週建立的「川普交易」部位。

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對於亞股走跌的因素，交易員研判，在拜登宣布退選後，市場對美國總統大選充滿不確性，最近幾週預期川普可望勝選的基金，進而削減部位。一些分析師更預測，「川普交易」可能會在短期內結束。

澳洲國民銀行駐雪梨全球外匯策略主管阿特里爾（Ray Attrill）說，在接下來的幾週內，政治方面的消息對市場來說將是噪音多於信號，「這是否意味著經濟將佔主導地位？我不知道，我認為這一切可能會導致市場比上個月更加動盪」。

澳洲經紀商 Pepperstone 研究策略師 Michael Brown 告訴 CNBC，鑑於民主黨的壓力越來越大以及災難性的辯論表現，拜登退選在很大程度上是意料之中的，這對選舉注入不確定性，預計各個資產類別都會出現波動。隨著部分「川普貿易」冷卻，美元將會走軟。

他也預計股市短期內將下跌，投資人可視為中期買入機會，因為聯準會仍將降息，而且經濟和獲利成長保持彈性。

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