中租-KY搶攻共享租車業務 URiDE北北基桃50站點開辦「異地還車」

中租-KY搶攻共享租車業務，旗下URiDE北北基桃50站點開辦「異地還車」（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕中租-KY（5871）搶攻共享租車業務，旗下品牌URiDE宣布於北北基桃地區50處站點，開辦「異地還車」服務，預期今年底前整體車輛數可破千台，較目前的500台倍增。

為了提高消費者用車的靈活性和便利性，中租控股旗下共享租車品牌URiDE宣布，於北北基桃地區精選使用率高的50處站點，除了「同站租還」外，新推出「恣意租還」的異地還車服務。

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仲行智能營運長戴光顯表示，URiDE自今年元月問市運營以來，至今用戶數已累積逾3萬名；服務據點則從初期的台北市與新北市70處，橫跨至基隆、桃園、宜蘭，拓展至250處，車輛數從100台車增加至500台，預期今年底前可望突破千台，並將持續拓增共享租車服務覆蓋範圍。

URiDE目前提供的車型有４款，分別為COLT PLUS、YARIS、VIOS、FIT，其中「恣意租還」服務，以COLT PLUS為主，主打經濟實惠和靈活便利等特色，後續將會新增其他車款。

因URiDE「恣意租還」新上線，即日起至8月31日，新推出全車款均一優惠價，平日每小時98元、假日每小時128元，且7月30日前完成URiDE會員註冊，可獲贈「300分鐘免費租車」的租車折抵優惠。

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