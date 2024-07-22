李嘉誠5折賣房仍賺6倍 ? 中媒曝獲利秘訣

中國東莞房市低迷，近日香港首富李嘉誠在東莞的建案部分住房價格打5折出清，引起熱議。（歐新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國房市慘淡，近日香港首富李嘉誠在中國東莞的建案海逸豪庭，部分住房價格打了5折出清，引起當地熱議「開發商是否會虧大了」。對此，中媒指出，現今東莞房價領跌周遭城市、為加速資金回收，李嘉誠深諳以價換量的銷售之道；加上以長實集團當年所拿到的土地成本估算，李嘉誠5折賣房仍大賺6倍。

根據1998年5月東莞當地媒體發表的《東莞房地產市場潛力大》報導，當時東莞市區大樓住宅每平方公尺約2250元人民幣。比較之下，現今李嘉誠打對折賣出的海逸豪庭每平方公尺賣1.4萬元人民幣到1.5萬元人民幣，也是當年東莞市房價的6倍多。

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中媒指出，海逸豪庭位於東莞市橫崗水庫旁，佔地約 7000畝，總建築面積達200萬平方公尺，是東莞少有的千畝建案之一。

根據公開資料，從1999年和記黃埔拿下這塊地算起，海逸豪庭建案已開發25年，中間曾因囤地95個月被罰近8千萬人民幣的土地閒置費，之後又拖了5年。

中原地產研究院指出，今年上半年東莞房價領跌大灣區，其住宅成交均價每平方公尺為2.6萬元人民幣、年減18%；截至6月底庫存消化週期為33個月。因此，李嘉誠以「降價換量」加速資金回收，這樣的作法恐將成中國房市的新常態。

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