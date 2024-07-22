股匯雙殺！台股暴跌逾700點，新台幣摜破32.8元關卡（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕台股股匯今日再度上演股匯雙殺走勢，台股一早暴跌逾700點，新台幣兌美元匯率應聲貶破32.8元關卡，創下2016年3月以來新低價，在32.8元失守後，接下來恐怕將回測33元整數關卡。

美國前總統川普收保護稅言論還在持續發酵時，上週五川普在共和黨提名會上發表演說，再提台灣，稱衝突陰霾籠罩台灣與正個亞洲，地球瀕臨第三次世界大戰邊緣，加上上週五網路安全公司CrowdStrike 對公司軟體更新造成的全球 IT 大故障，道瓊跌逾370點，費半指數收黑3.1%，市場驚魂未定之際，今早又傳來拜登宣布退選消息，為美國大選增添不確定性，台股也再度引爆殺機，大盤指數一度狂殺逾700點，在月線支撐下，截至11點18分跌點收斂至500多點。

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台幣以32.73元平盤價開出後，隨即遭遇外資熱錢匯出壓力，開盤不到1小時，32.8元關卡宣告失守，最低來到32.85元，重貶1.2角，再度成為最弱亞幣。

觀察主要亞幣走勢，日圓在日央出手干預後，目前支撐在157兑1美元附近，韓元還小幅走揚，人民幣在中國人行宣布「降息」後，離岸價大跳水，逼近7.3兑1美元關卡。

中國在三中全會後，中國人行週一發布公開市場業務公告，宣布即日起公開市場 7 天期逆回購操作利率由此前的 1.8% 調整為 1.7%，以加大金融支持實體經濟力道，此為去年8月以來首度調整。

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