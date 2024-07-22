南韓查驗中國電商商品 SHEIN內褲致癌物含量超標3倍

首爾市府近日從SHEIN一款女性內褲中驗出致癌物質。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕南韓首爾市政府近日查驗多家中國電商平台所售商品，居然在一件SHEIN內褲中發現致癌物超標3倍，對消費者的健康與安全造成威脅。

《韓聯社》報導 ，首爾市政府從6月11日起，針對中國電商平台希音（SHEIN）、拼多多海外版特木（Temu）及全球速賣通（AliExpress）等330款商品，展開為期1個月的安全檢查，包括59件服裝、89件化妝品、140件食品容器與42件衛生用品。

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首爾市府18日公布調查結果，從SHEIN販售的女用貼身內褲中，檢測出含量超標2.9倍的致癌物烯丙基胺（allylamine），若頻繁接觸人體可能提高罹患膀胱癌的風險。另有14款化妝品細菌超標，其中SHEIN及速賣通的2款口紅則被驗出金黃色葡萄球菌，人體一旦感染恐引發疹子或異位性皮膚炎。

首爾當局也在SHEIN與速賣通販賣的4款美甲產品中發現，鎳含量超標97.4倍，也驗出二噁烷超標1.6倍。鎳會造成人體皮膚過敏發炎，二噁烷則會對肝、腎及神經系統造成傷害。至於食用容器方面，首爾市府也在5款碟子中驗出有毒物質鎘和鉛，遠遠超出國家許可含量。

首爾當局將與食品藥品安全部聯合要求，中國電商平台下架涉及危害消費者健康的20多種商品。

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