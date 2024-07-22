贈與子女農地 這種方式要課贈與稅

中區國稅局表示，購買農地並直接登記子女名下，不適用免徵贈與稅規定。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部中區國稅局表示，根據「遺贈稅法」規定，贈與農地不計入贈與總額課稅；不過，向他人購買農地並直接登記於子女名下，其贈與標的為「購地資金」，並非土地，所以應課徵贈與稅，不能適用免徵贈與稅的規定。

中區國稅局說明，「遺贈稅法」第20條第1項第5款規定，贈與農地得不計入贈與總額，是指贈與人直接將自己名下的農地贈與子女，即贈與標的為「土地」，才能適用免稅規定。

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若贈與人簽約購地付款後，直接請出賣人將農地登記於子女名下，這種情況屬「遺贈稅法」第5條第3款規定，無償為他人購置財產以贈與論，不論為他人購置的財產為動產或不動產，贈與標的都是出資的「資金」，只是因農地是不動產，贈與價額是以贈與時農地的公告土地現值核算，不必以購置農地的價款認定，並非贈與標的即為農地。

中區國稅局提醒，如果想購置農地贈與子女，並享有免徵贈與稅優惠，應先將農地所有權登記於自己名下且維持農地農用後，再贈與「土地」給子女，才能適用免稅規定，且在贈與後5年內的列管期間，不能再移轉或有未做農業使用的情形，以免被追繳贈與稅。

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