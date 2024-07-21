與台斷交錯失機會快急死 布林肯宣布美洲半導體計畫沒提「這國」

為降低對亞洲依賴，美國盼提高美洲國家半導體產能。（示意圖，路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國國務卿布林肯（Antony Blinken）近日發布新計畫，目的是提高美洲國家半導體產能，而這一切將從墨西哥、巴拿馬及哥斯大黎加開始，同時在哥斯大黎加建立了一個卓越中心（center of excellence），幫助美洲各地的人才做好準備，迎戰AI時代。由於布林肯並沒有提到多明尼加，加上多年前與台斷交錯失晶片發展機會，使得多明尼加媒體急喊話政府，應設法讓多國人才到哥斯大黎加的卓越中心接受培訓，或者自己建立培訓中心，參與這個有前景的產業。

美國國務卿布林肯（中）在美洲經濟繁榮夥伴關係會議上發表演說，宣布西半球半導體計畫，增強墨西哥、巴拿馬、哥斯大黎加等國的半導體組裝、測試、封裝能力。（美聯社）

降低對亞洲依賴 美盼提升拉美晶片產能

綜合美國駐智利大使館公告及外媒報導，布林肯7月17日與拉丁美洲11國外長展開會晤時說，我們因共同的希望而聯繫在一起，希望所有國家和人民擁有一個更安全、更繁榮、更民主的未來，這些集體願望促使美國總統拜登於兩年前在洛杉磯美洲峰會上啟動「美洲經濟繁榮夥伴關係」。

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布林肯指出，過去兩年我們正在使供應鏈變得更強大、更有彈性，也開始為價值 30 億美元的高標準、可持續、具有戰略意義的項目奠定基礎，藉由改善供應鏈，更好的基礎設施將有助於確保民眾所依賴的商品，如半導體、電動車電池、醫療用品等更便宜、更安全，並且是在美洲製造。

鑒於半導體應用範圍幾乎無所不包，舉凡日常生活中的手機、冰箱到武器系統都有，布林肯表示，美洲應當在全球半導體供應鏈中扮演更重要的角色，並宣布一項西半球半導體計畫，增強墨西哥、巴拿馬、哥斯大黎加等主要合作夥伴國家的半導體組裝、測試、封裝（ATP）能力。

與此同時，美國也在哥斯大黎加建立一個卓越中心，幫助美洲各地的人才做好準備，在未來的高科技領域（從網路安全到人工智慧）更具競爭力。美國、加拿大、烏拉圭則創建了一個加速器，在整個地區招募和培訓 750 名企業家。

由於布林肯的談話中，並未提及多明尼加，讓近年希望趁著華盛頓在美洲建立半導體供應鏈之際，開展晶片產業的多明尼加似乎相當著急，多明尼加媒體認為，多明尼加是美國促進半導體產業倡議的受益者，必須跟進卓越中心。

多媒指出，無論是因為政府設法讓多明尼加人才赴哥斯大黎加的卓越中心接受培訓，還是設法在多國建立一個類似的中心，都必須跟進，利用它創造條件，使該國參與這一有前景行業的發展。

普渡大學和多明尼加簽署諒解備忘錄，協助多國發展半導體產業。圖為（由左至右）多明尼加商業、工業和中小微型企業部長Víctor Bisonó、普渡大學合作夥伴關係資深副總裁Alyssa Wilcox；以及普渡大學負責全球合作夥伴關係和計畫的副總裁 Vijay Raghunathan。（圖取自多明尼加政府官網）

搶攻半導體產業 多明尼加求助美國

事實上，多明尼加與台灣未斷交前，台灣積極扶植當地科技產業。台灣推動在多明尼加興建有「加勒比海矽谷」之稱的多京科技園區（Parque Cibernetico Santo Domingo）。但多明尼加2018年與中國建交後，台灣隨即停止雙邊合作與援助計畫。

台灣與多明尼加外交關係生變後，多明尼加錯失與半導體技術實力強大的台灣，在這個產業的合作發展機會。近年因美中對峙加劇，美國將目光投向拉丁美洲，尋求合作發展晶片產業，多明尼加看準機會，總統Luis Abinader 6月宣布將半導體產業視為「國家高度優先事項」。

隨後，多明尼加政府多次組代表團前往美國，呼籲美企到該國投資科技產業，並喊話台灣的資本也可以到該國投資，然後出口到美國。

今年7月多明尼加工業、貿易與中小微型企業部（MICM）與多明尼加美國商會 （AMCHAMDR） 合作，在加州舊金山舉辦的 Semicon West 展示該國投資環境，此外，多明尼加還與美國知名的普渡大學（Purdue）簽署諒解備忘錄，協助多明尼加推動半導體產業，希望多明尼加成為半導體業的製造和物流中心。

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