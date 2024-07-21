代工慘賠2280億太傷 傳英特爾擱置法國、義大利設廠計畫

外媒曝英特爾擱置法國及義大利的晶片廠投資案。圖為執行長季辛格。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，英特爾去年代工業務慘賠70億美元（約台幣2282億）後，已經悄悄擱置法國及義大利的晶片廠投資案，衝擊歐洲打造本土化半導體供應鏈的野心。

《政客》（Politico）報導，英特爾一直是歐盟推動在當地生產更多晶片的關鍵參與者，以避免重蹈疫情大流行時供應鏈中斷的覆轍，並減少對外國供應商的依賴。

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根據英特爾在2022 年提出構想，預計斥資數百億歐元在德國、波蘭、愛爾蘭、西班牙、法國和義大利，新建晶片廠或研發 （R&D）中心。

不過，英特爾去年公佈其代工業務慘賠 70 億美元後，原本對法國和義大利投資數十億歐元、創造數千個就業機會的承諾，目前無法實現。

英特爾對《政客》表示，該公司已暫停在法國的投資，理由是經濟和市場狀況自 2022 年以來發生顯著變化。

現階段，英特爾選擇了巴黎西南部的一個地點，作為AI和高效能運算的新研發中心，預計今年年底開業，員工人數 450 人。

至於義大利部分，報導直言，英特爾在義大利建立晶片廠的計劃，也不太可能在不久的將來實現。兩年前，英特爾開始與義大利洽談在該國設廠事宜，投資額達 ​​45 億歐元。被問及義大利設廠狀況時，英特爾表示，目前正「專注其在愛爾蘭、德國和波蘭的投資項目」。

報導稱，英特爾現在聚焦德國東部（馬德堡），計劃建造一座耗資 300 億歐元的晶片廠，不過，德國政府尚未正式尋求歐盟批准馬格德堡廠的補貼計畫，造成新廠延宕。

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