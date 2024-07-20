韓憂成AI邊緣人拉攏台灣？三星、SK海力士總裁9月來台參加半導體展

三星、SK海力士總裁9月來台參加半導體展，爭取與台廠合作，搶攻AI商機。（示意圖，法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕今年台北電腦展齊聚全球科技大咖，台灣成為AI軍火庫，南韓憂心脫隊，為了搶攻 AI 記憶體商機，南韓兩大記憶體巨擘SK海力士總裁賈斯汀‧金（Justin Kim）及三星電子記憶體業務總裁Jung Bae Lee，今年9月將首度來台參與國際半導體展。業界認為，2大韓企主要目的是爭取與台廠合作，抓住AI商機。

今年6月台北電腦展（COMPUTEX Taipei 2024）全球科技大咖齊聚台灣，包括輝達CEO執行長黃仁勳、AMD 董事長蘇姿丰、英特爾CEO季辛格（Pat Gelsinger）等多位科技高層都來台舉行主題演講，闡述 AI 時代浪潮的科技趨勢。

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此盛況看在南韓眼裡相當擔心，尤其美國、日本、台灣等國緊密合作，繞過南韓的趨勢越來越明顯。南韓廠商唯一能扮演的角色就是 SK 海力士提供的 HBM（高頻寬記憶體）。韓媒直言，全球科技大廠向台灣靠攏，韓半導體恐成AI邊緣人。

SK集團會長崔泰源（左）6月來台拜會台積電的新任董事長魏哲家。（SK集團提供）

為了避免脫隊，記憶體大廠SK海力士手腳相當快，宣布深化與台積電（2330）及輝達合作，SK海力士將採用台積電的邏輯製程，生產HBM的基礎介面晶片，傳出SK海力士和台積電也同意合作開發並生產HBM4，預計2026年量產。

SK集團會長崔泰源6個月初也親自來台，拜會台積電董事長魏哲家，進一步推動後續討論。根據SK集團發布新聞稿稱，雙方將加強在AI晶片方面合作。

除此，國際半導體展今年9月登場，南韓兩大記憶體巨擘三星、SK海力士總裁將首度來台參與，創下南韓雙強業者罕見在公開場合同台。業界解讀，這是為了搶占AI記憶體商機，讓韓業者相當積極。

國際半導體產業協會（SEMI）全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸也證實，南韓兩大記憶體廠SK海力士總裁賈斯汀‧金（Justin Kim）及三星記憶體業務總裁Jung Bae Lee，預計9月將來台參與半導體展，並「大師論壇」發表演講，對台韓半導體產業交流合作具重大意義。

業者表示，台韓半導體產業過去較具競爭性，尤其是晶圓代工領域，基於尊重台灣主場，韓兩大廠過去並沒有高層來台參與半導體展，南韓2大記憶體高管來台參加半導體展，主要目的是爭取與台廠合作、抓住商機。

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