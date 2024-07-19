技嘉普通股參與發行GDR 現金股利縮水0.34元

技嘉原訂今年每股配發現金股利6.7元，改為每股配發現金股利6.35794327元。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕顯卡大廠技嘉（2376）今天晚間表示，由於現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證（GDR），原訂今年每股配發現金股利6.7元，改為每股配發現金股利6.35794327元，以今日收盤價277.5元計算，殖利率2.29%，以其去年稅後每股盈餘（EPS）7.46元估算，配息率85.32%。

技嘉為支應海外購料資金需求，現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證，已於本月16日完成訂價，發行總金額為3億0352萬5000美元，每單位發行價格為17.75美元，訂價時每股折合新台幣289.41元，總計發行1710萬單位，表彰3420萬股普通股，並於今日正式發行，交易地點為盧森堡證券交易所。

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技嘉指出，這次辦理現金增資發行普通股3420萬股參與發行海外存託憑證，股權稀釋比例約為5.11%，不致於對股東權益造成重大稀釋，不過，此舉會讓流通在外普通股股數、股東配息率發生異動，公司依今年4月17日的董事會決議，授權董事長葉培城全權辦理相關事宜。

技嘉目前排定8月5日為除息交易日，8月6日為最後過戶日，停止過戶起始、截至日為8月7日與8月11日，除息基準日為8月11日，並於8月30日發放現金股利。

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