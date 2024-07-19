專家曝中國虛報人口 實際人口比官方少1億

1位人口問題專家認為，中國實際人口遠低於官方數據。（示意圖，歐新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國《新聞周刊》（Newsweek）披露，1位中國人口專家稱，中國長期以來高估人口數量，實際人口比官方公佈的人口少1億多，部分人口專家則不認同此一看法。

報導指出，根據中國官方統計，截至2023年，中國人口爲14.1億，比前一年減少約208萬，正式被印度超越，居世界第二。

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對此數據，威斯康辛大學麥迪遜分校高級研究員、中國人口問題專家易富賢（Yi Fuxian）表示，中國每10年進行的人口普查嚴重高估，目的是爲了與官方估計相符，實際數字比官方數字少約 1.3 億人。

易富賢援引中國統計局早些時候的報告稱，在1991年至2000年期間，中國約有2.03億人出生，7900萬人死亡，從而使中國人口在世紀之交達到12.7億。他說，2000年的人口普查結果不足，官員們發起一項增加數千萬「失蹤」人口的運動，使官方人口接近最初的估計。

易說，就經濟層面而言，中國地方政府有強烈的動機誇大人口數字，更多的居民意味著中央政府會提供更多的財政轉移，包括用於教育、退休金和扶貧等優先事項的資金。由於「政治代價如此之大，以至於中國當局不敢承認真實的人口數字」。

易富賢表示，中國人口報告不準確的影響「怎麼強調都不為過」，這意味著中國幾十年來的人口控制政策都是錯誤的，中國以及美國和其他國家對中國的經濟、外交和國防政策，都是基於錯誤的人口數據。

易富賢還說，聯合國2012年對中國人口的估計是14.4億，「中國從未達到這個數字」，聯合國對中國的人口預測一直被過分誇大。

加州大學歐文分校社會學教授王豐則認為，易是最早批評中國有害的計劃生育政策的勇敢人士。但王豐對易富賢的結論表示異議，他稱中國和聯合國的學者分析相關數據，沒有一個人發現如此巨大的差異。

王豐認為，自千禧年以來，中國至少進行三次人口普查，沒有證據表明中國瞞報的人口超過1億。

聯合國人口估計和預測部門負責人Patrick Garland也反駁易富賢的說法，並強調「我們進行了廣泛的數據評估，不會只看中國的統計數據」。

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