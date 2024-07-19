Fed官員警告：太慢降息 美國恐陷經濟衰退

芝加哥聯邦準備銀行總裁古斯比（Austan Goolsbee）。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕芝加哥聯邦準備銀行總裁古斯比（Austan Goolsbee）週四（18）受訪時表示，聯準會（Fed）距離降息更近一步了，並警告，如果官員們等得太久才放寬貨幣政策，就可能陷入經濟衰退。

古斯比接受《雅虎財經》採訪時被問到，Fed目前是否具備降息的基礎時，古斯比給出了肯定的答案，並表示，這就是「通往2％的路徑」，意旨聯準會將通膨率降至2％的目標，不過古斯比拒絕透露降息的時機點。

請繼續往下閱讀...

古斯比指出，如果像現在這樣採取限制措施，「黃金之路」將面臨風險，也就是在不引發經濟衰退的情況下降低通膨。古斯比提到，相較於Q1較熱數據創造這一路的坎坷，Q2一系列更好的月通膨數據帶來了好消息，儘管還沒走到終點，但這幾個月看下來明顯好多了。

古斯比成為近期最新1位暗示降息時機不遠的央行官員，包括Fed主席鮑爾（Jerome Powell）、紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯（John Williams）和Fed理事沃勒（Christopher Waller）。沃勒在週三（17日）發表的演說中表示，雖然仍不相信現在已達最終目的地，但確實相信已愈來愈接近降息的時間。

市場預計聯準會將在7月30日至31日舉行的會議上維持利率不變，而交易員預測央行在9月降息的機率接近100％。

不過，被問到9月是否有機會降息，古斯比則拒絕透露。古斯比表示，獲得的通膨數據愈多，肯定就是通往2％的道路。以最新數據來看，核心CPI（消費者物價指數）在6月年增3.3％，低於5月的3.4％和4月的3.6％。經濟學家預估，即將公佈的核心PCE（個人消費支出指數）可能降至2.5％。

Fed官員一再表示，除非有信心通膨將持續降至2％目標，否則他們不會降息，Q2最新的一系列數據強化了人們的信心，但並未鞏固。

隨著通膨放緩，就業市場再度成為央行關注的焦點，失業率連續2個月上升至4.1％，這使得就業市場有可能再度成為Fed降息的決定性因素。古斯比表示，這是一個值得關注的領域，目前為止，就業市場一直在降溫，達到更好的平衡狀態。古斯比補充，現在來看，這並不像經濟衰退，而是冷卻到更好的平衡，但需要穩定下來而不是繼續惡化。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法