地勤亂扔行李箱誇張影片瘋傳！航空公司證實：確有其事

林浥樺/核稿編輯

〔財經頻道/綜合報導〕國外社群上最近瘋傳一段「想知道為什麼你的行李箱總是壞掉嗎?」的影片,影片顯示,1名機場地勤工作人員把旅客行李箱丟下樓梯,好幾個行李箱就這樣被摔到樓梯下方並堆疊在一起。引起熱烈討論,香港國泰航空(Cathay Pacific Airways)對此證實,事件涉及國泰的地勤服務供應商1名員工,已把該名員工調離相關職位,並展開調查。

網路上流傳的影片顯示,1名上半身穿著國泰航空反光工作背心的女性工作人員,站在從飛機通往停機坪的樓梯平台上工作。她不斷從高處把多個行李箱直接丟下樓梯,好幾個行李箱就這樣滾落台階堆疊在一起。

該部影片被網友以「想知道為什麼你的行李箱老是壞掉嗎?」為標題在TikTok發布,更稱「工作偷懶被發現了」,引起討論,雖然不少網友批評工作人員丟行李的舉動,表示這樣丟難怪行李箱會壞掉,但也有網友質疑是航空公司的錯,沒有提供輸送帶等工具,誰會在樓梯上卸行李?也有網友認為是機場的問題,和航空公司無關。

國泰航空也已要求地勤服務外包商改善員工訓練與監督流程,以防此事重演,並持續對所有營運環節人力採取高標準工作要求。

影片並沒有顯示事發地點在哪一座機場以及拍攝日期。不過根據香港媒體《香港01》報導,香港市民何小姐向無線電視(TVB)節目《東張西望》提供影片,她表示上週日(14日)送朋友離開香港,結果朋友卻在候機室看到地勤把行李丟下樓梯的這一幕。

國泰航空證實,事件涉及國泰的地勤服務供應商1名員工,已把該名員工調離相關職位,並展開調查,也對受影響的旅客致歉,將責成地勤服務供應商加強整體員工培訓及監察,以確保不會有同類事件發生。

