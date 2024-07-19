地勤亂扔行李箱誇張影片瘋傳！航空公司證實：確有其事

國外社群上最近瘋傳一段「想知道為什麼你的行李箱總是壞掉嗎？」的影片，顯示有機場工作人員直接把行李箱丟下樓梯。（圖擷取自影片）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕國外社群上最近瘋傳一段「想知道為什麼你的行李箱總是壞掉嗎？」的影片，影片顯示，1名機場地勤工作人員把旅客行李箱丟下樓梯，好幾個行李箱就這樣被摔到樓梯下方並堆疊在一起。引起熱烈討論，香港國泰航空（Cathay Pacific Airways）對此證實，事件涉及國泰的地勤服務供應商1名員工，已把該名員工調離相關職位，並展開調查。

網路上流傳的影片顯示，1名上半身穿著國泰航空反光工作背心的女性工作人員，站在從飛機通往停機坪的樓梯平台上工作。她不斷從高處把多個行李箱直接丟下樓梯，好幾個行李箱就這樣滾落台階堆疊在一起。

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該部影片被網友以「想知道為什麼你的行李箱老是壞掉嗎？」為標題在TikTok發布，更稱「工作偷懶被發現了」，引起討論，雖然不少網友批評工作人員丟行李的舉動，表示這樣丟難怪行李箱會壞掉，但也有網友質疑是航空公司的錯，沒有提供輸送帶等工具，誰會在樓梯上卸行李？也有網友認為是機場的問題，和航空公司無關。

國泰航空也已要求地勤服務外包商改善員工訓練與監督流程，以防此事重演，並持續對所有營運環節人力採取高標準工作要求。

影片並沒有顯示事發地點在哪一座機場以及拍攝日期。不過根據香港媒體《香港01》報導，香港市民何小姐向無線電視（TVB）節目《東張西望》提供影片，她表示上週日（14日）送朋友離開香港，結果朋友卻在候機室看到地勤把行李丟下樓梯的這一幕。

國泰航空證實，事件涉及國泰的地勤服務供應商1名員工，已把該名員工調離相關職位，並展開調查，也對受影響的旅客致歉，將責成地勤服務供應商加強整體員工培訓及監察，以確保不會有同類事件發生。

Hong Kong flag bearer Cathay Pacific Airways has apologized on Tuesday to passengers for the inconvenience caused, and launched an investigation into a ground handling staff after visuals showed her throwing suitcases from a flight of stairs, which violated the airline’s baggage… pic.twitter.com/14IkXcuKSa — FL360aero （@fl360aero） July 17, 2024

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