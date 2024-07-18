虛擬貨幣業者裁罰首例！「ACE王牌交易所」違反洗錢防制遭罰152萬

「ACE王牌交易所」違反洗錢防制，遭金管會開罰。（圖取自ACE王牌交易所官網）

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會目前以洗錢防制「納管」虛擬貨幣（虛擬資產）業務，預計明年6月提交「專法」報行政院，不過，已有業者遭專案檢查而挨罰；金管會今天公布最新裁罰，「ACE王牌交易所」因未對高風險客戶辦理強化審查等四項缺失，依照「洗錢防制法」等開罰152萬元，這也是首家虛擬資產業者收到金管會「紅單」。

金管會證期局表示，去年11月間對王牌公司進行防制洗錢及打擊資恐作業專案檢查，發現四項缺失情事，顯示王牌公司核已違反洗錢防制法及個人資料保護法相關法令規定。

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證期局指出，王牌公司對客戶審查措施沒有確實對高風險客戶辦理強化審查措施、沒有瞭解建立業務關係之目的及性質、沒有完整辨識及驗證客戶身分、未能確實辨識法人客戶之實質受益人、沒有審慎評估提高客戶風險等級之必要性等情事。

其次，對交易之持續監控，發現沒有因應客戶之洗錢風險等級訂定不同之監控門檻值、沒有確實記錄對可疑交易警示之處理狀態，以及對同一客戶觸發可疑交易警示所辦理之調查紀錄、沒有確實瞭解客戶資金來源及去向等情事。

再者，對紀錄之保存，沒有完整留存為客戶辦理虛擬資產移轉外部發送方之錢包地址資料，及對本會辦理查核有漏未提供虛擬資產之移轉資料等情事。

第四，王牌公司把客戶個資留存於外部公司系統，卻沒有進行適當之安全措施。

證期局官員表示，依「洗錢防制法」第5條第2項、第6條第5項、第7條第5項、第8條第4項及「個人資料保護法」第48條第2項規定，處以王牌公司152萬元罰鍰。

金管會也指出，「虛擬資產」專法制定進程是分為四大階段，其中，第三階段是洗錢防制法增訂登記制、明確虛擬資產定義，及對非法業者課以刑事責任等，以加強管理，日前立法院三讀通過。

至於未來的第四階段，將推動虛擬資產管理專法立法，以有效納管市場行為，預計今年12月底前，研提虛擬資產管理專法條文草案，明年6月前將專法草案報行政院。

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