晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

股匯雙漲！台幣勁揚1.18角收32.808元

2025/01/20 17:57

川普慶祝行情帶動股匯雙漲，新台幣勁揚1.18角，收32.808元。（記者陳梅英攝）川普慶祝行情帶動股匯雙漲，新台幣勁揚1.18角，收32.808元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美、中破冰加上外資回補、出口商拋匯需求出籠，台北股匯週一同步大漲，新台幣兌美元匯率盤中一舉升破32.8元關卡，最高升抵32.77元，最後以32.808元作收，勁揚1.18角，匯價連3紅且創逾1週新高，成交金額16.27億美元。

台股今天上漲118.74點，收在23266.82點，三大法人同步買超，合計買超150.28億元。其中，外資連3日賣超，今日買超102.76億元。

新台幣匯價今日以32.9元、升值2.6分開出，早盤一連升破32.9元、32.8元價位，盤中最高升抵32.77元，最低32.912元。

匯銀主管表示，川普就任在即，市場聚焦川普今晚就職典禮演說以及即將簽署的多項行政命令，在市場已提前反應下，只要川普態度沒有先前強硬，美元可能出現利多出盡，美元轉弱，亞幣就有表現空間。

今日人民幣噴出表現就是因為川普對抖音態度放軟，甚至提議美、中合資為TikTok續命。加上「川、席」通話後，市場反應正面，美國媒體報導川普可能在上任百日內拜訪中國國家主席習近平，美、中破冰有望，使川普就任行情提前在亞洲市場發酵。

新台幣上週回到32元價位後，週一在台股紅包行情發酵、外資回補以及出口商年關前拋匯需求、亞幣大漲等三大利多加持下，勁揚逾1角，不過台股即將封關，新台幣匯市隨金融機構開門營業，會交易到週五，這段期間，日本央行將開會，下週聯準會也將召開2025年第一次利率會議，市場變數多，預期新台幣走勢也會偏向震盪。

根據央行統計，今日美元指數由高檔回落，下跌0.11%、韓元勁揚0.73%，升幅在亞幣中居冠，台幣大漲0.36%、新幣升值0.2%、人民幣升0.16%，日圓在上週大漲後，週一走勢轉趨震盪，今日下跌0.24%，意外成為最弱亞幣。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財