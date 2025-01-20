股匯雙漲！台幣勁揚1.18角收32.808元

川普慶祝行情帶動股匯雙漲，新台幣勁揚1.18角，收32.808元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美、中破冰加上外資回補、出口商拋匯需求出籠，台北股匯週一同步大漲，新台幣兌美元匯率盤中一舉升破32.8元關卡，最高升抵32.77元，最後以32.808元作收，勁揚1.18角，匯價連3紅且創逾1週新高，成交金額16.27億美元。

台股今天上漲118.74點，收在23266.82點，三大法人同步買超，合計買超150.28億元。其中，外資連3日賣超，今日買超102.76億元。

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新台幣匯價今日以32.9元、升值2.6分開出，早盤一連升破32.9元、32.8元價位，盤中最高升抵32.77元，最低32.912元。

匯銀主管表示，川普就任在即，市場聚焦川普今晚就職典禮演說以及即將簽署的多項行政命令，在市場已提前反應下，只要川普態度沒有先前強硬，美元可能出現利多出盡，美元轉弱，亞幣就有表現空間。

今日人民幣噴出表現就是因為川普對抖音態度放軟，甚至提議美、中合資為TikTok續命。加上「川、席」通話後，市場反應正面，美國媒體報導川普可能在上任百日內拜訪中國國家主席習近平，美、中破冰有望，使川普就任行情提前在亞洲市場發酵。

新台幣上週回到32元價位後，週一在台股紅包行情發酵、外資回補以及出口商年關前拋匯需求、亞幣大漲等三大利多加持下，勁揚逾1角，不過台股即將封關，新台幣匯市隨金融機構開門營業，會交易到週五，這段期間，日本央行將開會，下週聯準會也將召開2025年第一次利率會議，市場變數多，預期新台幣走勢也會偏向震盪。

根據央行統計，今日美元指數由高檔回落，下跌0.11%、韓元勁揚0.73%，升幅在亞幣中居冠，台幣大漲0.36%、新幣升值0.2%、人民幣升0.16%，日圓在上週大漲後，週一走勢轉趨震盪，今日下跌0.24%，意外成為最弱亞幣。

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