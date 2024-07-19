真查水表！他申請房地合一重購退稅 因被註記2字遭補稅146萬

台北國稅局表示，換屋自住可享房地合一重購退稅，但須有實際居住事實。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部台北國稅局表示，民眾換屋自住可享房地合一稅重購退稅優惠，但自住房地認定，除符合設籍及無出租等規定外，還要有實際居住事實。台北國稅局指出，過去查獲個案用水資料註記「空戶」，又提不出其他有力自住證明，最終核定補稅146.3萬元。

台北國稅局說明，個人換屋申請適用房地合一稅自住房地重購租稅優惠，須同時符合以下條件：1.出售舊房地與重購新房地的移轉登記時間在2年以內；2.出售與重購的房屋均無出租、供營業或執行業務使用情形；3.個人或其配偶、未成年子女於出售及購買的房屋辦竣戶籍登記並居住，而有關自住房地認定，除符合設籍及無出租等規定外，也要有實際居住事實，才符合適用要件。

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舉例說明，甲君2019年6月20日以1400萬元取得A屋，2023年6月20日以1900萬元出售，並於同年6月30日以3200萬元重購B屋，甲君於同年7月10日申報2023年申報房地合一稅時，列報重購自住房地扣抵稅額。不過，台北國稅局查核後發現，甲君雖於2020年7月5日將戶籍遷入A屋，但持有A屋期間的用水資料註記「空戶」，顯無居住事實。

由於甲君無法提供足資證明有自住事實的證明文件，台北國稅局認定甲君持有A屋期間無實際居住使用，與房地合一自住房地規定不符，因此否准認列重購自住房地扣抵稅額，並補稅146.3萬元〔（成交價額1900萬-成本1452萬-移轉費用30萬）×35%〕。

國稅局官員表示，過去還曾有納稅人被查出無實際居住事實，卻辯稱自己都去健身房洗澡，且很晚回家，所以沒有用水紀錄，最後還是被補稅。台北國稅局提醒，民眾經核准適用房地合一重購優惠，應注意重購的新房地於5年內不能改做其他用途或再行移轉，若經查獲，將追繳原扣抵或退還的稅額。

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