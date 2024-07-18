00900展開包場攻勢！「6金釵」敲逾5萬張 5檔逆勢高飛

00900敲進「6金釵」敲逾5萬張，5檔逆勢高飛（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在台積電領殺，台股今（18日）跌371點，失守23400點，不過，投信因00900大換血，買超近百億元，8檔新兵全掃進前10大，而在新兵中又以金融最吸金，佔了6檔，共買進張數逾5萬張。

在投信大買下，僅富邦金未收紅，終場下跌1.21%，其餘5檔皆逆勢走揚，其中又以兆豐金漲逾2%最犀利，玉山金與華南金漲幅也在1%以上，而上海商銀亦漲0.82%，至於台新金則小漲0.25%。

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至於今投信買超前10大中，僅聯電與華邦電不是00900成分股，其餘皆是新增成分股。

投信今買超前10大個股，依序為聯電（2303）1萬6494張、台新金（2887）1萬1944張、華南金（2880）1萬960張、玉山金（2884）9818張、兆豐金（2886）8340張、富邦金（2881）6594張、光寶科（2301）5710張、大聯大（3702）5283張、上海商銀（5876）4826張、華邦電（2344）4683張。

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