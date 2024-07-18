買房看過來！彰化自購住宅貸款利息補貼 利率不到1％

內政部推出的自購及修繕住宅貸款利息補貼政策。（彰化縣政府提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕內政部推出的自購及修繕住宅貸款利息補貼申請，即將在8月1日到30日受理。彰化縣此次分配到172戶自購住宅利息補貼名額，以及63戶修繕住宅貸款利息補貼名額。其中，自購住宅可獲利息補貼的貸款金額為210萬元，補貼年限長達20年，利率補貼後僅0.937％，不到1％。

今年特別的是，該計畫結合了財政部推出的青年安心成家購屋優惠貸款（簡稱「青安貸款」）。符合條件者亦可一併申請青安貸款，一段式利率僅為1.775％。若兩者同時申請，補貼利息的貸款金額最高可達1210萬元，讓有意購屋及修繕房屋的民眾大大減輕負擔。

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工務處長林漢斌指出，這兩項政策由不同的部會執行，補貼利率不同。自購和修繕住宅貸款利息補貼的條件較為嚴格，規定家庭年所得需在103萬元以下，自購住宅可獲利息補貼的貸款金額為210萬元，修繕貸款為80萬元。

自購貸款的最長補貼期限為20年，寬限期為5年；修繕貸款的最長補貼期限為15年，寬限期亦為5年。自購貸款的利率為0.937％，修繕貸款的利率為1.187％。補貼期間，縣府每年都會定期審查申請人資格，若年所得超出規定（意味著所得增加）將無法再享受該優惠補貼。

今年的利息補貼政策可與青安貸款最高1000萬元搭配使用，若符合兩者條件，可一次性最高擁有1210萬元的貸款利率補貼，兩項還款寬限期同為5年，而自購和修繕補貼期限可長達20年。工務處提醒有需求的民眾注意受理期間，且可透過線上申請。

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