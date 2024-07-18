房市熱絡 上半年個人房地合一稅293億創同期新高

6月全國個人房地合一稅稅收金額達65.8億元，為該稅制實施以來單月次高紀錄。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕房價飆漲到歷史新高，增值獲利幅度自然也相當驚人。根據財政部統計資料庫最新資訊，6月全國個人房地合一稅稅收金額達65.8億元，為該稅制實施以來單月次高紀錄，總計今年上半年稅收金額累積達293億元，為同期最高。

台中上半年貢獻52.7億 居六都稅收王

根據最新統計資料，今年上半年，六都中以台中市為個人房地合一稅稅收王，貢獻55.4億元、年增幅約74%；第二名則是新北市、約52.7億元、年增幅高達1.06倍；第三名為高雄市的41.2億元、年增幅約85%；第四至六名依序為桃園市的37.9億元、台北市的32.8億元，以及台南市的18.4億元。

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信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，個人房地合一稅收大幅成長，主要還是2016年後買進的房地產，隨著房價飆漲，也推高增值獲利的幅度，因此，出售時適用房地合一稅的屋主與地主數量增加，整體繳稅的人變多且因為房價大漲後繳的稅也增加，導致稅收統計金額也驚人。

因為近幾年房價大漲推高個人房地合一稅繳稅金額，曾敬德建議民眾應該提前做好節稅規劃，包括換屋族可透過一買一賣的方式申請重購退稅，或者利用自用連續設籍滿6年、400萬免稅額度的稅賦優惠。

而且購屋民眾須留意相關規定，保留好裝修等單據、金流與合約資料，日後若遇到查稅才有相關證明提供，以日前國稅局公布的一個查核案例，屋主持有舊屋期間，因用水資料係註記「空戶」，顯無居住事實，又無法提供自住事實的相關證明文件，因而被認定持有舊屋期間無實際居住使用，無法獲准認列重購自住房地扣抵稅額，最後補徵稅賦金額為146.3萬元。

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