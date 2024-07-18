WSJ揭中國地下賣家偷渡輝達AI晶片 管道與手法曝光

WSJ揭秘中國偷渡輝達AI晶片管道與行銷手法（彭博資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕為打擊中國半導體發展，美祭出一系列出口管制，不過，外媒報導，中國非正規賣家正透過小量接單，將輝達的晶片偷偷帶入中國，而最新手法則是利用留學生回國度假，在行李箱中夾帶輝達AI晶片，且賣家表示，這些晶片是高端A100處理器，是受到最嚴格限制的晶片之一。

尚不清楚英偉達先進製程晶片地下市場的確切規模，但據信與整體市場相比相對較小。根據華盛頓智庫新美國安全中心（Center for a New American Security）的1項分析，據估計，每年走私的AI晶片數量中位數為1萬2500塊。不過，根據技術研究公司Omdia的數據，據估計，去年輝達的A100和H100晶片及其降級版產品在全球的銷量超過260萬塊。

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《華爾街日報》報導，去年秋天，1名在新加坡留學的26歲中國留學生回國度假，其行李箱除了衣服和鞋子，還有6塊輝達先進製程AI晶片，由於每塊晶片的大小與任天堂Switch遊戲機差不多，因此，這名學生在機場沒有引起任何懷疑。

這名學生說，他每帶回1塊晶片，就能得到100美元的報酬，對於地下市場的售價來說，這只是九牛一毛。

《華爾街日報》發現，這名學生參與的隱匿網絡中有買家、賣家和帶貨人員，這種操作可以繞過拜登政府的出口管制。由於輝達的晶片能夠處理訓練AI系統所需的大量計算，因此備受追捧，而AI能力對於中美科技競爭至關重要。

至少有70多家分銷商在網上公開宣傳他們有受限制的英偉達晶片，《華爾街日報》與其中25家分銷商取得了直接聯繫。許多經過核實的賣家表示，他們每個月供應的輝達高端晶片達數十塊。

《華爾街日報》發現，輝達晶片的供應非常穩定，這些賣家大多接受預訂單，並承諾在幾周內交貨。有些商家還出售整台服務器，每台服務器通常包含8塊輝達高端晶片，售價高達約30萬美元（約新台幣975萬元）。

這些商家出售的功能強大的輝達處理器的數量，還不夠滿足1家科技巨頭的需求，但對於需求低一些的AI初創公司或研究機構完全可以用這種方式採購。

該名中國留學生指出，帶到中國的晶片是由新加坡1位神秘的中間人「Brother Jiang」傳給他的，「Brother Jiang」在該地區的晶片分銷商和買家中很有名氣。他在接受《華爾街日報》採訪時說，他與東南亞的分銷管道和系統集成商有聯繫，可以幫助中國客戶獲得晶片和服務器。

他說，他的客戶包括AI公司、研究機構和晶片代理商，其中一些利用在新加坡、馬來西亞、越南和台灣設立的實體規避美國的限制。

他進一步指出，下單後，他還幫助買家安排物流。可能是由專人將產品送到目的地，也可能是更傳統的送貨方式，由Jiang幫忙準備報關文件並與運輸公司聯繫。

他強調，為了避免被查到，他們不做大單子，因那樣太顯眼了。

一些賣家說，這個體系部分依賴於不完整的報關文件，這種做法可以避免驚動主管部門。根據《華爾街日報》看到的海關文件，在3月份的兩筆交易中，中國深圳的1家商戶從新加坡收到了20塊輝達GPU，還從台灣的1家出口商那裡收到了40塊，但沒有說明晶片型號。

賣家告訴《華爾街日報》，這些晶片是高端A100處理器，是受到最嚴格限制的晶片之一。

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