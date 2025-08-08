父親節帶寶寶！少於6個月育嬰留停 男性大增1.6倍

新手爸爸可使用的照顧措施（勞動部提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕勞動部持續推動提升男性育兒參與及建構性別平權職場環境等措施，自110年7月1日起，可以不低於30日的期間申請育嬰留職停薪，根據勞動部統計，110年7月至114年6月期間，勞工申請短期育嬰留職停薪的人數，與同期相較，女性增加7%、男性增加66%；但少於6個月的「短期」育嬰留停申請人數，女性增加33%，男性增加160%，顯示男性對於短期育嬰留職停薪的接受度更高。

今天是父親節，勞動部提醒育兒爸爸或準爸爸們，如有育兒需求，根據「性別平等工作法」訂有陪產檢及陪產假、育嬰留職停薪及家庭照顧假等家庭照顧措施，爸爸和媽媽可以同時兼顧家庭照顧與工作，育兒角色爸爸媽媽一起承擔。育兒爸爸如有需求，依法提出申請，雇主不得拒絕。

為鼓勵男性親自參與撫育子女，受僱者在配偶分娩時，雇主應給予陪產檢及陪產假7日，請假期間薪資照給。另外，在子女滿3歲前，如有短期育嬰留職停薪的需求，可不受限於6個月的門檻，以不低於30日的期間彈性運用，雙親都可以同時申請。新手爸爸可以在陪產檢及陪產假後接續申請。另外，受僱者每年也有7日的家庭照顧假，以因應育兒臨時照顧需求。

為了不增加雇主負擔，自111年1月18日起，陪產檢及陪產假逾5日部分，雇主可向政府申請補助，根據勞動部統計，截至114年6月底止補助人數達4萬2000人，核付金額1億4770萬餘元。

育嬰留職停薪方面，自110年7月1日起，可以不低於30日的期間申請育嬰留職停薪，跟據勞動部統計，110年7月至114年6月勞工申請育嬰留職停薪的人數相較同期，女性增加7%，男性增加66%；短期（少於6個月）育嬰留職停薪申請人數，女性增加33%，男性則大增160%，顯示男性對於短期育嬰留職停薪的意願明顯較高。

