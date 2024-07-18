川普防禦費重挫台股！11檔股票ETF逆勢創高，生技最亮眼（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕受美國總統候選人川普防禦言論影響，台股繼17日大跌227.43點，週四（18日）續挫逾600點，使得一向受投資人喜愛的股票ETF連帶下跌，不過觀察157檔國內外股票型ETF中，仍有11檔收盤價創新高，以近1月表現來看，00678群益那斯達克生技ETF上漲11.23%表現最佳，其他00852L、00910、00653L也都有1成以上的漲幅。

市場法人表示，ETF的投資關鍵是要選能持續彈升超越前高的標的，而醫療生技產業具有產值持續成長、產業持續創新兩大重點支撐，因此產業發展趨勢是長期向上，值得投資人掌握長期投資趨勢。

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財富管理業者表示，00678群益那斯達克生技ETF是亞洲首檔的生技ETF，該基金主要追蹤指數是美國那斯達克生技指數（NBI），一般投資人熟知的生技醫療相關指數為BTK生技指數、NBI指數與MSCI世界醫療保健指數，不過NBI指數因掛牌的指標企業多、營運動能強、投資範圍適中且成交量較大、流動性較佳，是該領域最具代表性的指數，因此看好生技醫療產業的投資人，除了透過個股或相關股票基金來介入外，也可考慮透過這檔生技指數ETF來佈局，免除選股壓力，讓投資決策單純化。

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