波克夏海瑟威股價再創新高 1兆美元市值近在眼前

巴菲特旗下波克夏海瑟威週三（17日）股價再創歷史新高。（美聯社）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕受惠美股資金加速從大型科技股輪動到藍籌股（權值股），激勵股神巴菲特（Warren Buffett）旗下投資公司「波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）」週三（17日）股價刷新歷史收盤新高，公司市值逼近1兆美元（約新台幣32兆元）大關。

綜合媒體報導，波克夏海瑟威A股17日開盤雖以下跌1631.6美元，以65萬8756.26美元開出，但隨後力挺買盤簇擁，股價往上拉升，盤中一度觸及67萬1370美元，漲逾1.66％，最終收在67萬1280美元，創歷史收盤新高。

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不僅A股，波克夏海瑟威B股17日也上漲1.53%、收445.61美元，同樣創歷史收盤新高紀錄。

報導指出，波克夏股票7月表現強勁，本月初迄今已大漲近10%，主要是受惠美國價值股、金融股表現良好。

根據《巴倫周刊》計算，波克夏海瑟威目前公司市值約為9600億美元（約新台幣31.2兆元），波克夏海瑟威A股股價要上漲至69萬6000美元左右才能使公司市值達到1兆美元，而該價格約比7月17日收盤價高3.7%

報導預料，波克夏海瑟威公司市值有望在8月達到1兆美元，並指巴菲特即將於8月過94歲生日，若屆時波克夏海瑟威市值能觸及1兆美元，將會是一份很棒的生日禮物。

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