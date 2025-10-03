黃金創高後！立馬下殺翻黑

黃金週四（2日）下跌。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕聯準會（Fed）官員、達拉斯聯邦準備銀行總裁蘿根（Lorie Logan）表示，對進一步降息抱持謹慎的態度，黃金週四（2日）從盤中稍早觸及的歷史高點回跌近1%。

《路透》報導，美國政府持續關門，週四現貨黃金盤中一度觸及每盎司3896.49美元的歷史高點，隨後回落，下跌0.5%，報每盎司3845.78美元；12月交割黃金期貨下跌0.8%，報每盎司3868.1美元。

週三數據顯示，美國9月民間就業減少3.2萬個，8月從增加轉為下修至減少3000個。

蘿根週四表示，Fed 9月降息是為防範就業市場狀況突然惡化的「保險」措施，但對未來進一步降息仍需「謹慎」。

RJO Futures市場策略師哈伯康（Bob Haberkorn）說：「金價在蘿根談話後走低。雖然單憑1位官員的言論未必能決定整個Fed的政策基調，但這仍然讓市場對Fed下次會議激進降息的預期，增添了一絲謹慎情緒。」

交易員目前預期，Fed 10月進一步降息的可能性為99%。

政府停擺可能導致關鍵經濟數據延後發布，包括原定週五公布、備受市場關注的非農就業報告。原定週四公布的每周初領失業救濟金人數報告也未能發布，這是衡量就業市場健康狀況的重要指標。

高盛在週三的1份報告中表示，黃金仍是該投資銀行最有信心的做多商品推薦。高盛說：「有關我們對2026年中期每盎司4000美元，及2026年12月每盎司4300美元的金價預測，上漲時可能面臨的阻力或壓力正在加劇。」

