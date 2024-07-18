日圓貶太兇不忍了？ 官員喊必要時將干預 次數、頻率沒上限

日本財務省主管外匯事務的副大臣神田真人。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日圓匯率近期急升，市場猜測，日本當局是否又進場干預？而日本財務省主管外匯事務的副大臣神田真人（Masato Kanda）週三（17日）雖然沒有證實日本政府上週是否進行了干預，但強調對於投機導致的過度波動，將採取適當的應對措施，而干預匯市的次數、頻率沒限制。對此，日圓匯率週四（18日）續升，一度觸及1美元兌155.38日圓左右，創逾1個月來新高，午盤在1美元兌156日圓左右水準交易。

《路透》報導，日圓最近幾個交易日出現大幅波動，上週四（11日）、週五（12日）從1美元兌161.96日圓的38年低點大幅升值，市場參與者猜測，日圓的突然反彈有干預跡象。

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日本央行週二公佈的數據顯示，日本上週五可能花費2.14兆日圓進行干預，結合上週四的估計支出金額，日本上週疑似斥資近6兆日圓進行干預。

Corpay首席市場策略師沙莫塔（Karl Schamotta）表示，和其他貨幣相比，日圓走勢波動幅度較大，這似乎顯示存在某種干預，但從時間上看並不合理，這似乎是突然發生的，而不是由波動率的變動或現鈔匯率的變動引發的。

沙莫塔表示，從目前的情況來看，很難說是否真的有任何干預行為；目前沒有看到流動數據暗示目前存在干預行為。

日本財務省沒有回應置評請求。神田真人週三接受日本《共同社》採訪時稱，對於投機導致的過度波動，將採取適當的應對措施，且當局干預匯市的次數、頻率沒有限制。

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