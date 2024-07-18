美中晶片戰升溫！費半跌6.81％ 台積電ADR重挫近8％

週四美股漲跌互見。（彭博社檔案照）





蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕由於中美貿易衝突可能升級，投資人從高漲的科技股撤出，週四標普500和那斯達克指數分別下挫1.39%、2.77%，道瓊指數則逆勢上漲243.6點，或0.59%，收在41198.08點，首次收在41000點上方。費城半導體指數暴跌6.81%，為2020年3月以來最大單日跌幅。台積電ADR重挫7.98%，收在171.20美元。

綜合外媒報導，拜登政府正在考慮對中國實施嚴厲的晶片貿易限制措施，導致晶片股下跌，以輝達為首的美股7巨頭股價多下跌，輝達下跌6.64%，AMD下跌10.21%，Meta下跌5.68%，微軟跌幅1.33%，亞馬遜下跌2.64%，蘋果下跌2.5%，Alphabet跌1.55%。

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台股ADR方面，台積電ADR下跌7.98%，鴻海ADR跌1.63%，日月光跌3.81%，聯電ADR下跌4.11%。

另方面，美國聯準會週三發布褐皮書，顯示美國經濟活動從5月底到7月初以溫和的速度擴張，但有跡象顯示就業市場繼續疲軟。根據CME的FedWatch工具，金融市場已消化聯準會將於9月開始降息的可能性為93.5%。

道瓊工業指數上漲243.6點或0.59%，收41198.08點。

那斯達克指數下跌512.42點或2.77%，收17996.92點。

S&P 500指數下跌78.93點或1.39%，收5588.27點。

費城半導體指數下跌395.32點或6.81%，收5408.71點。

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