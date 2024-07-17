債券ETF規模大增 第1名自7月以來成長70％

自6月底以來，債券ETF規模大增。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕今年以來市場資金持續湧入債市，不僅債市資金淨流入明顯增溫，也連帶帶動了債券ETF的規模成長，根據統計，今年下半年以來，債券ETF規模成長幅度最強的前10大，成長幅度都有雙位數以上水準，表現最佳的一檔，短短２周基金規模甚至有近70%的增幅。

投信業者觀察市場資金流向指出，7月起近2周，債市資金淨流入呈現明顯增溫，包括整體債券基金2周累積資金淨流入314億美元、投資級債基金2周累積資金淨流入177億美元，非投資等級債基金也從6月底的小幅淨流出，「翻正」成2周淨流入13億美元。

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債市熱度也反映在債券ETF的規模成長上，總計下半年以來基金規模成長幅度前10強，成長幅度都有雙位數以上水準，排名第1的凱基美國非投等債（00945B）成長達69.47%，第2名復華公司債A32（00789B）規模增加26.22%，第3名中信優息投資級債（00948B）規模增17.73%，總計排名前9名的債券ETF，今年以來規模都有1成以上的成長。

分析債券ETF規模擴增的主因，法人認為，主要還是投資人對基金票息率的青睞。以00945B為例，規模能在短短兩周內快速增胖，主因在於平均票息率達7.68%，吸引投資人青睞湧入追求債息收益；基金票息率逾5%的則有00948B、00725B；基金規模排名第２的00789B及00711B，基金票息率也直逼5%。

投信業者指出，上週美國共和黨總統候選人川普發生槍擊事件，為美國政經情勢投下變數，在川普當選將進行減稅、中美貿易戰、導致通膨降溫受阻的市場預期心理下，帶動美國十年期公債殖利率應聲上揚。

但長線來看美國經濟體依舊穩健，短線上政經不確定性所帶來的公債殖利率震盪，可透過聚焦票息收益相對較高的短天期美國非投等債因應利率風險，待美國聯準會9月FOMC利率政策更加明朗，以及美國總統大選變數落幕，再伺機加碼中長天期全球投資等級債，掌握降息行情。

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