台股嚇跌227點 台幣小升0.9分收32.616元

新台幣今以32.616元兌1美元作收，微升0.9分。（資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕美國前總統川普稱「台灣搶走晶片生意，應向美國付保護費」，台股今收盤大跌227點，且外資賣超逾300億元，新台幣則震盪整理，盤中升貶互見，終場以32.616元兌1美元作收、微升0.9分，合計台北及元太外匯市場總成交量13.31億美元。

外匯交易員表示，由於國際美元走弱、主要亞洲幣幣轉強，新台幣今以32.62元開出，盤中升貶互見，盤中最高價為32.605元、最低價來到32.65元。外匯交易員分析，新台幣貶至32.65元附近，出口商進場拋匯，台幣由貶轉升；午盤後因外資匯出，台幣再度走貶；但尾盤央行進場調節，終場小升0.9分。

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外匯交易員指出，美國通膨降溫，Fed主席鮑爾釋出鴿派言論，市場預期聯準會（Fed）9月降息機率高，但目前仍有不確定性，加上美國總統選情變化等，不確定因素多，預料短期美元仍將維持高檔震盪，新台幣則維持區間整理格局。

根據央行資料，今日截至下午4點止，美元指數跌0.31%，多數亞幣轉強，日圓升值0.9%、韓元升值0.3%、新加坡幣升0.21%、越南盾升0.08%、新台幣升0.03%，人民幣則維持平盤。

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