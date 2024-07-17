囤房稅2.0上路 竹市推稅務GAME BOYS賓果遊戲

囤房稅2.0已在今年7月1日上路，新竹市推稅務也推GAME BOYS之賓果的遊戲系列影片，邀市民注意自身權益。（記者洪美秀攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕政府推房屋稅差別稅率2.0（即囤房稅2.0）今年7月1日上路，明年5月開徵，新竹市稅務局也推出稅務GAME BOYS系列影片，由《囤房戰士》對決《囤房2.0》介紹房屋稅新制重要關鍵點，提醒市民注意自身權益。

稅務局表示，第1部「稅務GAME BOYS 之對決吧!」-戶籍篇，因自住房屋增訂「戶籍登記」要件，以「戶籍」與台語「付錢」諧音，提醒民眾自住房屋應於114年3月24日以前完成戶籍登記，才能繼續適用自住稅率，節省荷包，以免多付錢。

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近期推出第2部「稅務GAME BOYS 之賓果！」-「房屋稅12345」，以賓果遊戲「12345」解鎖房屋稅新制，「1」代表全國單一自住稅率降至1%；「2」代表房屋稅納稅義務基準日為每年2月末日；「3」代表房屋稅自住稅率在3月22日（114年遇假日展延至3月24日）以前申報，當期適用；「4」代表房屋使用情形變更應於開徵40日以前申報；「5」代表房屋稅5月開徵。

稅務局說明，年輕人喜歡玩GAME、桌遊，因此用「戶籍」與台語「付錢」諧音及「房屋稅12345」解鎖密碼，讓民眾可以簡單記住，守護租稅權益。另也推出相關影片，邀請大家注意。

另稅務局7月27日在清華大學體育館舉辦稅務盃3對3籃球賽，現場設有稅務諮詢服務台及闖關遊戲，邀市民看比賽、闖關學租稅。

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