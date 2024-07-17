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現在財富哪裡找？童子賢：林百里有答案

2024/07/17 16:22

童子賢今天在2024創新論壇以「智慧驅動、點亮永續之島」為題，發表40分鐘演說。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕童子賢今天在2024創新論壇以「智慧驅動、點亮永續之島」為題，發表40分鐘演說，童認為，包含AI在內，所有的科技都在改寫人類對財富的定義，現在的財富在哪裡？廣達（2382）董事長林百里先前說過「富貴於我如浮雲」，童笑稱，這句話的意思就是財富「都在雲端」。

童子賢表示，目前AI已經是全球產業的熱潮，人類有歷史來挖掘出的黃金總重量約為17公噸，價值約13兆美元，不到中國1年的GDP（國內生產毛額），4千年來積攢的黃金收益，不到現在AI大廠段時間內的收入，石油的商業價值也已經輸給AI產業。

童子賢回憶，「我的父親是鐘錶師，很早以前就告訴我未來電子錶的流行，將改變計時的方式，不要再學這個東西了」，現在發展中的AI也是相同的道理，將改變原有的產業生態，各界都應該持續關注並加以學習新興科技。

童子賢重申，AI已經從「小學生」進展至大概是「中學生」的階段，相信人工智慧不會僅是風靡一時、後來萎縮的高超科技，「很多東西怎麼應用還不清楚，但是它會進步得非常快，所以要好好的把握」，台灣要適時鎖定機會，都有機會使用AI創造出新的生產力。

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