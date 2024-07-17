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台灣大進軍充電樁市場 布建逾150餘樁

2024/07/17 16:13

台灣大哥大新世代體驗發展處副處長陳文振。（台灣大提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕台灣大搶充電樁市場，攜手策略夥伴USPACE，拓展電動車充電服務「MyCharge」，截至目前，全台的飯店、百貨商場、商辦、營運停車場等場所，建置150餘樁充電樁，積極拓展商機。台灣大哥大新世代體驗發展處副處長陳文振表示，透過合作的APP，用戶一鍵預約指定場站充電車位與電動車租賃服務，建構綠色共享交通生態圈。

陳文振在葡萄牙全球永續賦能倡議組織（Global Enabling Sustainability Initiative, GeSI）舉辦「2024年數位新使命全球高峰會（Digital With Purpose Global Summit,DwP Global Summit）」以「From Mobile to Mobility: ＂MyCharge＂ EV Charging Service」為題發表演說。他指出，MyCharge看見用戶需求，延伸電信科技支援，以及營運千萬用戶的客戶維繫經驗，應用於充電服務推廣，加速電動車普及。

台灣大「MyCharge」專案獲「2024年數位新使命全球高峰會頒贈「數位新使命智慧城市獎 （Digital with Purpose Smart Cities Award）」。

「2024年數位新使命全球高峰會」集結超過4000位ICT產業代表參加，並邀請超過250名來自全球產業的菁英，共同探討生物多樣性、教育、智慧城市和永續金融領域等超過70個數位應用案例，透過數位科技解決方案，落實永續發展。

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