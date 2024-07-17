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美1句警告！東京電子股價嚇趴逾8％

2024/07/17 15:18

美1句警告！東京電子股價嚇趴逾8%（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕彭博報導指出，美國警告ASML、東京電子等公司，若繼續提供中國先進半導體技術，將祭最嚴厲的貿易打擊，受此消息衝擊，週三東京電子股價嚇趴逾8%，相關晶片設備股也全面下挫。

東京電子今股價開盤跌1.05%，以35700日圓開出，在午盤前，股價約在35000點附近震盪，不過，午間在彭博傳出，美國政府告訴盟友，如果東京電子（Tokyo Electron）和艾司摩爾（ASML）等公司，繼續讓中國獲得先進的半導體技術，美國考慮祭出最嚴厲的貿易限制，股價直接下殺，一度下殺至33100日圓，面臨33000日圓保衛戰，跌幅高達8.25%，不過，急殺後低接買盤承接，股價跌幅收斂，終場收33390日圓，跌7.46%。

不過，東京電子股價嚇趴，晶片設備股也跟著重挫，如Screen終場收14805日圓，跌6.48%，Lasertec股價收31740日圓，跌4.97%、Disco股價收60610日圓，跌4.49%。

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