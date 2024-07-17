美警告ASML、東京電子 不得提供中國先進半導體技術

美警告ASML、東京電子，繼續提供中國先進半導體技術，將祭最嚴厲的貿易打擊（路透）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美中科技戰再升級，面對打擊中國晶圓遇阻力，美國政府告訴盟友，如果東京電子（Tokyo Electron）和艾司摩爾（ASML）等公司，繼續讓中國獲得先進的半導體技術，美國考慮祭出最嚴厲的貿易限制。

彭博報導，知情人士稱，為了尋求與盟國的影響力，美國正在考慮是否實施1項名為“外國直接產品規則”（FDPR）的措施。該規則允許美國對使用美國技術的外國製造的產品實施控制。

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該嚴厲的措施，將用來打壓東京電子和ASML在中國的業務，這兩家公司生產的晶圓製造機械對該行業至關重要。

據知情人士稱，美國正在向東京和海牙的官員提出這一想法，如果這些國家不收緊自己的中國措施，這種（FDPR）可能性越來越大。

對於該報導，ASML的1位代表，拒絕就這些涉及國家安全委員會和美國商務部工業和安全域的討論發表評論。東京電子發言人表示，公司無法就“地緣政治問題”發表評論。

報導指出，更嚴格的貿易規則的前景表明，形成統一戰線對抗中國晶圓野心的嘗試已經失敗。

據知情人士透露，應用材料公司、泛林集團和KLA 等美國3大晶圓設備製造商在最近與美國官員的一系列會晤中一直在施壓。他們認為，目前的貿易政策適得其反，損害了美國的半導體公司，同時未能像美國政府所希望的那樣阻止中國的進步。

但這些公司不希望政府使用FDPR，他們擔心這會激怒日本和荷蘭，變得挑釁並停止合作。世界各地的企業也將有更大的動力，從其供應鏈中清除美國產品，以避免新的限制。

據一些人說，東京的政府官員已經表示，他們不會強制執行這樣的努力。日本經濟產業省的1名代表拒絕置評，荷蘭外貿部也拒絕置評。

應用材料公司、泛林集團和KLA的代表也拒絕置評。

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