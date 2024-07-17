ASML第2季訂單成長逾5成 中國被迫大買中古設備

艾斯摩爾（ASML Holding NV）第2季訂單季增超過5成，主要原因為人工智慧帶動晶片需求。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕荷蘭半導體設備製造供應商艾斯摩爾（ASML Holding NV）第2季訂單季增超過5成，主要原因為人工智慧帶動晶片需求，激勵台積電等國際廠商購買設備，以及對中國的銷售額較上季增長，推升訂單量超出預期。

ASML在周三（17日）的聲明中表示，第2季的訂單金額比前3個月成長54%，達到55.7億歐元（台幣1979億元）。相比之下，彭博調查的分析師平均估計為44.1億歐元。

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雖然美國主導針對ASML向中國出口的晶片措施，但並未削弱中國的需求。中國佔ASML第2季營收的近一半，銷售額則較上季成長3.9億歐元。

彭博週三稍早報導，如果包括ASML和日本東京電子在內的公司繼續向中國提供先進半導體技術，拜登政府正考慮採取進一步最嚴厲的貿易限制。拜登政府已告訴盟友，正考慮使用外國直接產品規則，該規則允許美國對使用最少量美國技術的外國製造產品實施控制，以進一步限制中國的購買。然而，北京一直無限制購買舊設備，企圖以製造更成熟的半導體類型。

ASML表示，今年15%的中國銷售額將受到1月實施的出口管制規則影響。ASML從未被允許向中國出售最先進的極紫外線設備技術。ASML在生產最先進半導體的機器製造方面擁有壟斷地位，人工智慧應用所需的高性能晶片的需求推動公司的蓬勃發展。

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