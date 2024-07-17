晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經政策 影音專區 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

ASML第2季訂單成長逾5成 中國被迫大買中古設備

2024/07/17 15:32

艾斯摩爾（ASML Holding NV）第2季訂單季增超過5成，主要原因為人工智慧帶動晶片需求。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕荷蘭半導體設備製造供應商艾斯摩爾（ASML Holding NV）第2季訂單季增超過5成，主要原因為人工智慧帶動晶片需求，激勵台積電等國際廠商購買設備，以及對中國的銷售額較上季增長，推升訂單量超出預期。

ASML在周三（17日）的聲明中表示，第2季的訂單金額比前3個月成長54%，達到55.7億歐元（台幣1979億元）。相比之下，彭博調查的分析師平均估計為44.1億歐元。

雖然美國主導針對ASML向中國出口的晶片措施，但並未削弱中國的需求。中國佔ASML第2季營收的近一半，銷售額則較上季成長3.9億歐元。

彭博週三稍早報導，如果包括ASML和日本東京電子在內的公司繼續向中國提供先進半導體技術，拜登政府正考慮採取進一步最嚴厲的貿易限制。拜登政府已告訴盟友，正考慮使用外國直接產品規則，該規則允許美國對使用最少量美國技術的外國製造產品實施控制，以進一步限制中國的購買。然而，北京一直無限制購買舊設備，企圖以製造更成熟的半導體類型。

ASML表示，今年15%的中國銷售額將受到1月實施的出口管制規則影響。ASML從未被允許向中國出售最先進的極紫外線設備技術。ASML在生產最先進半導體的機器製造方面擁有壟斷地位，人工智慧應用所需的高性能晶片的需求推動公司的蓬勃發展。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由財經】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經政策 影音專區 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財