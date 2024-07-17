傳輝達GB200模組過熱、鴻海正解決中 小摩 : 應不會影響大規模生產

市場傳出輝達GB200 Bianca模組過熱，鴻海解決中。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕市場傳出，輝達（NVIDIA）GB200 Bianca模組面臨過熱問題，鴻海正努力解決這一問題，如果這個問題無法及時解決，本預計在第四季提前交貨的Ariel模組機架系統恐受影響。

法人表示，根據供應鏈資料彙整，GB200 Bianca模組過熱的問題可能來自電子零組件板PCBA，而不是機架系統層面。推估可能與覆銅板（CCL）、印刷電路板（PCB）或晶片相關，按照原計畫，過熱問題預期將在8月底前解決。

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對此，摩根大通（JPMorgan；小摩）認為，散熱等問題在新產品引進過程很常見，預計不會對大規模的生產計畫造成實質影響，預計2025年第一季Blackwell 系列GPU將佔上游GPU生產量半數以上。從下游供應商的角度來看，Blackwell GPU在2024年和2025年的混合比例分別為15%和80-85%。

歐系外資認為，現在距離大量生產還有2-3個月，相信組裝廠還有時間可以解決，預估10月會先小量出貨Bianca模組，後續才會出貨Ariel模組機架。鴻海為Bianca運算板第一供應商，緯創是Ariel運算板第一供應商，但最後仍會以60/40 或 50/50的比重為主。

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