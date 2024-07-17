遇反核人士當面下戰帖 童子賢回應暫無法公開辯論

童子賢今天出席論壇活動會後遭遇反核人士舉牌抗議。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕和碩（4938）董事長童子賢今天出席論壇活動會後遭遇反核人士舉牌抗議，童子賢親自上前與其握手致意，不過由於近日公司事務與其他邀約眾多，暫時無法答應對方要求針對核能安全性進行公開辯論。

1名反核人士今天在論壇場外手舉標語，寫道「邀童子賢辯論老舊核二三廠能否安全？核廢料放哪裡？台灣核災損失成本。拆核四促進會敬邀」，對於童子賢暫時無法答應辯論，反核人士表明至本月25日之前將繼續邀約。

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童子賢說，隨著各國制度禁售燃油車時程，汽車電動化的趨勢已經興起，以台灣800萬輛燃油車來看，若逐步改為電動車，平均每年里程數達5000公里，每度電續航力為5公里，10年內將增加國內50億度100億度的用電量。

童子賢強調，相關用電量的增幅尚未包含台積電（2330）新製程、以及晶片大廠來台設立AI運算中心所需的電力，希望各界在討論能源議題時，應重視整體生態理念，「我只提醒一句，綠能不能把它想成說用小小的空間，就可以解決所有的能源問題」。

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