以衝浪經驗比喻AI風險 蕭美琴：政府做大家往前衝的後盾

副總統蕭美琴表示，在AI產業路上，政府做大家往前衝的後盾。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕副總統蕭美琴今日出席「2024創新論壇－智慧驅動點亮永續之島」中指出，疫後全球面對很多新的挑戰、衝擊，但台灣產業政策走在對的路上，尤其是AI產業，台灣在全球扮演關鍵性角色，雖然在AI浪潮上，未來也有不可知的風險，但政府會做大家往前衝的後盾。

蕭美琴表示，疫情後，國際政經局勢的變化非常快速，不管是烏俄戰爭、全球性通膨、近日美國政治的戲劇性的變化等等，讓全球的經濟都不斷面臨挑戰、變化，台灣在全球扮演供應鏈、整體安全關鍵角色，也受到新的衝擊，但幸運的是，我們的政策走在對的路上。

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蕭美琴說，相對其他先進國家，這幾年我們的經濟表現是穩定，也受到更多國家的重視，前一陣子，全球的AI產業龍頭齊聚在臺灣，更展現了臺灣跟世界接軌，以及臺灣在全球科技供應鏈上，所扮演及發揮的關鍵角色。

蕭美琴說，今年是AI的里程碑，整個產業跟世界在AI的應用上，不斷提出創新的解決方案，事實上，包括ESG、社會、政府效能、經濟產業、人力、人才養成、電力、能源等等許多面向的問題，AI可以更快速、更有效率的發展出一些新的解決方案，這些解決方案也會成為經濟發展的另外一個重要體系，各界都充滿了期待。

蕭美琴提及AI令他想到一、二十年前第一次去衝浪的經驗以及體悟。他說，當時的那個浪很大，大概只站上去十秒鐘，就掉到水裡，但是那十秒鐘，旁邊的人幫忙照相，所以那張照片看起來很厲害、好像功力很強，殊不知道，下一秒就掉到水裡。

蕭美琴說，這個浪，就像AI浪潮一樣，帶來很多的刺激、新生機會，可以承受大自然巨大的力量、可以往前走，但是一不小心就可能也有受傷的風險，而政府的角色，就是要協助大家來降低這些風險。

蕭美琴指出，政院目前針對AI的相關未來議題，包括管理、社會倫理道德，甚至在國家安全等各個領域，周全地開始提出相關法規上需要的基礎，政府的角色不只是管理者，會是作為大家要往前衝的最大後盾。

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