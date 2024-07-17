焦點股》宏碩系統：出關更猛 股價飆漲停

宏碩系統出關，今股價飆漲停（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕高功率真空微波管廠商宏碩系統（6895）股票處置期昨結束，今股價開高走高，飆上漲停287元，一舉上漲26元，創歷史新高價。宏碩從5月底起漲，至今漲幅近2倍。

宏碩6月營收2692萬元，月減11.83%、年減32.80%；今年上半年累計營收為1.59億元，年減26.42%，今年第一季每股稅後盈餘0.34元，季減62.64%、年減53.42%。

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宏碩系統為高功率真空微波管製造商，主要供應軍用飛彈及雷達系統真空微波管之外，近幾年也跨足半導體製程的商用真空微波管，並供應半導體設備零組件，目前晶圓代工龍頭與荷商半導體設備製造大廠皆已是其設備零組件重要合作夥伴。

宏碩系統受惠軍工題材，即使上半年業績衰退，股價自5月底的96.3元起漲，至今日達287元新高價，漲幅達近2倍。從籌碼面看，外資6月買超179張、自營商買超121張；7月以來，到昨為止，外資雖連7買，但累計7月合計賣超234張，自營商買超217張。

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