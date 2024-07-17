貝萊德CEO認錯 稱比特幣是數位黃金 每個人都應考慮持有

貝萊德（BlackRock）執行長芬克（Larry Fink）稱比特幣是數位黃金（digital gold），自己是比特幣的信徒。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕全球最大資產管理公司貝萊德（BlackRock）執行長芬克（Larry Fink）過去一度對加密貨幣抱持懷疑態度，曾數落比特幣是投機資產、沒人想投資，但如今芬克改變了看法，稱比特幣是數位黃金（digital gold），自己是比特幣的信徒，並認為比特幣是每個人都應該考慮持有的合法金融工具。

綜合媒體報導，芬克近日接受《CNBC》專訪時指出，在深入研究比特幣這種新興資產前，他曾是一個「傲慢的懷疑者」，但自他開始嘗試去研究、了解比特幣之後，才發現自己早前的看法是錯的，如今的他相信比特幣是一種合法的金融工具。

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芬克表示，他的意思並非指比特幣能免於被濫用，而是比特幣作為合法的金融工具，可以讓投資人獲得非相關或非聯動的回報。

芬克稱，當人們對經濟局勢、貨幣貶值而感到驚慌失措時，比特幣就是絕佳的投資選項，因為比特幣不受任何單一國家控制，投資人能夠從中尋求更大的財務管控權，因此認為每個人都應將比特幣視為投資選項。

芬克上述言論，引發外界關注。彭博ETF分析師Eric Balchunas認為，芬克上述言論意味者現在或未來做空比特幣都是「愚蠢」的。

根據《CoinDesk》數據顯示，截至台北時間17日中午12點左右，比特幣暫報65748.14美元，24小時內漲幅1.48%。

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