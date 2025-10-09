台積電9月營收3309.8億 第三季業績近兆元創歷史新高

台積電9月營收3309.8億元，創同期新高。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕明天起將展開國慶連假，晶圓代工龍頭廠台積電（2330）於今（9）日提早公告9月營收，在蘋果、輝達等主要客戶對先進製程需求強勁的帶動下，9月營收3309.8億元，月減1.4%，年增31.4%，創同期新高，也是歷史第三高；第三季營收為9899.18億元，創單季營收歷史新高，季增6%、年增30.3%；今年前9月營收累計為2.76兆元，年增36.4%，創同期新高。

台積電先前法說會預估第3季以新台幣兌美元匯率29元計算，營收約介於318至330億美元之間（換算新台幣約9222至9570億元），中間值估約季增8%。台積電7月、8月營收相繼破3千億元大關，累計達6589.38億元，實際匯率超過30元，帶動第三季營收接近兆元新高，法人預期單季獲利也將創歷史新高。

台積電將於10月16日召開法說會，市場聚焦第四季與明年營運展望、AI晶片與先進封裝成長動能、先進製程擴產、美國建廠進度等。外資並紛調高目標價，看好客戶對AI需求暢旺，重申買進評等，最高目標價喊到1800元。

台積電今開盤1440元，盤中最高1455元新天價，最後收1440元，也創收盤最高價，上漲25元，市值達37.34兆元。

